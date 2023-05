Le Nottingham Forest de Mangala écarte Southampton et Lavia qui ont neuf orteils en Championship

Nottingham Forest s'est imposé 4-3 contre Southampton pour la 35e journée de Premier League lundi. Orel Mangala, pour Forest, et Roméo Lavia, pour les Saints, ont joué l'intégralité de la rencontre.

L'ancien joueur de Mouscron et La Gantoise Taiwo Awoniyi a donné deux buts d'avance à Nottingham (18e, 21e) mais Carlos Alcaraz a rapidement réduit la marque (25e). Forest a cependant repris deux buts d'avance juste avant le repos sur un penalty de Morgan Gibbs-White (44e). Après le repos, Southampton a rapidement relancé le suspense via Lyanco (51e) mais les locaux ont repris le large via Danilo (72e). Dans les arrêts de jeu, le penalty transformé par James Ward-Prowse n'a rien changé à l'issue de la rencontre (90e+6).

Au classement, Nottingham remonte à la 16e place avec 33 points, trois de plus que Leicester, 18e et premier relégable. Southampton a lui neuf orteils en Championship, la deuxième division, avec une 20e et dernière place avec 24 points.