Le nord de l’Inde face à une vague de chaleur extrême : à Delhi, des décharges prennent feu

Trois incendies se sont déclarés en moins d’un mois dans la plus grande décharge de la capitale, Ghazipur, gigantesque montagne de déchets haute de 65 mètres. Des experts imputent ces feux à la chaleur torride qui frappe la ville actuellement. "Le temps sec et chaud produit un excès de gaz méthane sur les sites de décharge qui déclenche de tels incendies", explique Pradeep Khandelwal, ex-chef du département de la gestion des déchets de Delhi. La ville connaît depuis mars des températures au-dessus des normes saisonnières. Delhi a enregistré un maximum de 40,1 degrés en mars, soit la température la plus chaude enregistrée pour ce mois dans la capitale depuis 1946.

Les vagues de chaleur ont tué plus de 6500 personnes en Inde depuis 2010, et les scientifiques affirment qu’en raison du changement climatique, elles sont plus fréquentes mais aussi plus sévères. Les météorologues prévoient que les températures à Delhi pourraient atteindre jusqu’à 46 degrés jeudi. Les autorités ont émis une alerte et recommandé aux personnes vulnérables d’éviter de sortir.