Le nord de l'Espagne ravagé par une centaine d'incendies criminels

Plus d'une centaine d'incendies d'origine criminelle, selon les autorités, ravagent vendredi le nord de l'Espagne, alors qu'un autre feu important qui faisait rage depuis plus d'une semaine a été stabilisé près de Valence, dans l'est du pays.

Au total, 119 incendies sont en cours vendredi après-midi dans la région des Asturies et dans celle voisine de Cantabrie, selon les autorités de ces deux communautés autonomes situées à l'extrême nord de l'Espagne, sur la façade atlantique du pays. Parmi eux, 91 concernent les seules Asturies.

Un pic de 160 incendies simultanés a même été enregistré dans ces deux régions montagneuses réputées pour leurs forêts de feuillus, d'après les autorités, qui assurent que ces départs de feu sont d'origine criminelle.