Le Non Sleep Deep Rest, une nouvelle alternative à la méditation ?

Le repos profond sans sommeil est un système de techniques de relaxation hypnotique profonde qui permet d'atteindre des états de concentration et de calme grâce à l'immobilité mentale et à l'équilibre émotionnel. C'est un type de repos obtenu lorsque le corps est dans un état détendu mais que l'esprit est toujours éveillé. Il consiste à ralentir le fonctionnement de vos ondes cérébrales, comme c’est le cas pendant le sommeil, sauf qu’ici, vous êtes éveillé. Pour ce faire, il inclut deux étapes : un état de repos auto-induit, suivi par une période de concentration intense et dirigée.

Le terme NSDR, ou "Non Sleep Deep Rest" a été inventé par le Dr Andrew Huberman, célèbre neuroscientifique et chercheur de Stanford. Selon lui, cette pratique peut apporter au corps un état aussi réparateur qu’un sommeil normal. Le NSDR est semblable au yoga nidra car il utilise des techniques de respiration et de méditation spécifiques pour activer une relaxation profonde du corps et de l’esprit.