Le non-marchand flamand manifeste devant deux cabinets ministériels

Les syndicats du non-marchand flamand ont manifesté mardi à Bruxelles devant le cabinet de la ministre flamande du Bien-être ainsi que celui du ministre fédéral de la Santé pour réclamer une amélioration des conditions de travail pour les employés de ce secteur.

Une cinquantaine de militants entendaient ainsi réclamer une réduction collective du temps de travail, un allègement de la charge physique et mentale pour les travailleurs et une digitalisation efficace de l'administration. Selon les syndicats, les conditions de travail dans le secteur non-marchand flamand sont devenues "intenables" vu la pénurie de personnel et l'absence de solutions avancées tant par le niveau régional que fédéral pour y remédier.

Comme les images filmées par la CNE elle-même le montrent, le ministre Vandenbroucke est venu à la rencontre de la délégation.