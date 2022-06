Le Non Marchand dans la rue ce jeudi à Bruxelles pour demander un réinvestissement dans les différents secteurs

Le personnel du Non Marchand a à nouveau manifesté ce jeudi matin à Bruxelles à l’appel des syndicats chrétiens francophone CSC et flamand ACV. Ils étaient environ 4400 travailleurs du non marchand, selon un comptage de la police de Bruxelles-Ixelles, et entre 5000 et 6000, selon une estimation des organisateurs, dans les rues de la capitale à demander un réinvestissement massif dans les secteurs des soins, du social et de la culture. Mais aussi plus de personnel, de meilleurs salaires et indemnités ainsi que de meilleures conditions de travail.

Plus de mains pour des soins plus humains

Des slogans comme "Plus de mains pour des soins plus humains" étaient visibles parmi les soignants. Des travailleurs du secteur de l’aide sociale et du handicap ont fait remarquer qu’ils n’avaient pas de multiples bras comme Shiva. Le message "La couche est pleine" était également arboré par du personnel dédié à la petite enfance. Des travailleurs du socioculturel ont eux déploré que leurs interventions ne soient pas considérées pas comme une contribution essentielle à la société.

Dans sa communication la CNE (la Centrale nationale des employés) explique que ce mouvement de grogne national a eu lieu alors qu'"en Région wallonne et au Fédéral, on finalise les Conventions collectives d’exécution des accords sociaux, et que donc, le personnel voit peu à peu se concrétiser les budgets libérés pendant la pandémie". Mais cela n’est pas suffisant et il faut massivement réinvestir dans le secteur dit la Centrale du syndicat chrétien.

Au Fédéral, 100 millions d’euros ont déjà été utilisés pour attirer des travailleurs d’autres secteurs vers la formation infirmière. Le même montant sera affecté à partir de 2022 à la prime de fin d’année, notamment. Mais le syndicat constate, par ailleurs, qu’une liste de mesures discutée au niveau d’un groupe de travail "attractivité" attend toujours un budget et qu'"annoncer une nouvelle réunion le 14 juin, sans les syndicats, ressemble fort à un nouveau coup de canif dans les relations entre le personnel et le Ministre Vandenbroucke".