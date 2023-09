Le nombre de voitures électriques a quasi doublé en un an, selon Statbel

Le 1er août 2023, la Belgique comptait 6.030.700 voitures particulières, contre 5.947.479 un an plus tôt. Il s’agit d’une hausse de 1,4%. Le nombre de voitures a augmenté en moyenne de 0,94% par an ces dix dernières années. C’est ce qui ressort des nouveaux chiffres de Statbel, l'office belge de statistique.

Les voitures entièrement électriques ont quasi doublé en un an avec une augmentation de 93,6%. Il y avait 71.651 voitures électriques en 2022 ; ce chiffre s’élève à 138.749 en 2023.

Parmi ces voitures électriques, il est important de noter que 80,8% sont des voitures inscrites au nom d’une société. En effet, même si la voiture électrique devient de plus en plus populaire en Belgique, seules 26.440 voitures (19,1%) appartiennent à des particuliers et 112.056 à des sociétés.

Les voitures hybrides représentent actuellement 8,9% de l’ensemble du parc de véhicules et ont largement franchi la barre des 530.000 voitures : 537.817 voitures hybrides contre seulement 375.107 en 2022 (+43,4%). Ici aussi, les voitures de société sont majoritaires, quoique dans une moindre mesure que pour l’électrique pur. En effet, 313.723 voitures hybrides sont inscrites au nom d’une société (58,3%) et 222.065 appartiennent à des particuliers (41,3%).

Quant aux voitures au gaz, leur nombre augmente de 14,8% en 2023 pour atteindre 20.373.