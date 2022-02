Le nombre de tués sur la route baisse en Wallonie et à Bruxelles mais augmente en Flandre

L'an dernier, 92 personnes ont par ailleurs été tuées dans un accident impliquant un camion, contre 83 en 2020. Le nombre de tués parmi les piétons est lui, passé de 62 à 69. On note toutefois une baisse de tués chez les motards (de 77 à 61).

Vias met aussi en exergue le fait que les accidents impliquant une trottinette électrique ont causé quatre décès.

Le nombre d'accidents en augmentation

Le nombre d'accidents a par contre augmenté de 14% dans tout le pays, soit plus de 4.300 accidents supplémentaires en un an. La hausse s'élève à 18% en Wallonie (9.746 accidents), 10% à Bruxelles (3.497) et 13% en Flandre (21.021). En Wallonie, c'est la province de Liège qui enregistre l'augmentation la plus importante (+22%).

L'augmentation des accidents est constatée chez tous les usagers, mais particulièrement pour les conducteurs de cyclomoteur. Alors que leur nombre avait chuté de 40% entre 2012 et 2020, il est reparti à la hausse en 2021 (+29% par rapport à 2020).

La hausse du nombre de victimes est préoccupante en Flandre

Les piétons ne sont pas épargnés, avec 17% d'accidents en plus. On compte également environ trois accidents avec une trottinette électrique par jour.

Les mesures sanitaires liées à la pandémie de Covid-19, expliquent certainement la diminution du nombre de tués par rapport à 2019 (alors 619). "Si, en 2021, la tendance reste très positive en ce qui concerne le nombre de tués en Wallonie et à Bruxelles, la hausse du nombre de victimes est préoccupante en Flandre", conclut Vias.