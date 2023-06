Le nombre de têtes nucléaires prêtes à l'emploi dans le monde en augmentation

Les arsenaux nucléaires de plusieurs pays, et de la Chine en particulier, ont augmenté l'an dernier tandis que d'autres puissances nucléaires ont elles continué à moderniser leurs outils, dans un contexte de tensions géopolitiques accrues, ont alerté des chercheurs lundi.

"Nous approchons, ou peut-être avons-nous déjà atteint, la fin d'une longue période de déclin du nombre d'armes nucléaires à travers le monde", a déploré auprès de l'AFP Dan Smith, Directeur de l'Institut international de recherche sur la paix à Stockholm (SIPRI).

Le nombre total de têtes parmi les neuf puissances nucléaires - Grande-Bretagne, Chine, France, Inde, Israël, Corée du Nord, Pakistan, Etats-Unis et Russie - est tombé à 12 512 début 2023, contre 12 710 début 2022, selon le SIPRI. Cependant, 9 576 se trouvent dans "des stocks militaires pour une utilisation potentielle", soit 86 de plus qu'un an auparavant.