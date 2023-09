Le nombre de testaments et de mandats de protection extrajudiciaire en hausse début 2023

Les études notariales ont enregistré 38.735 testaments et 52.406 mandats de protection extrajudiciaire lors des six premiers mois de 2023, en hausse de respectivement 10% et 27% par rapport au premier semestre 2022, rapporte la Fédération du Notariat (Fednot) jeudi.

Ces dernières années, hormis l’exception 2020 marquée par le coronavirus, le nombre de testaments enregistrés a augmenté de façon constante. Il est passé de 61.087 en 2018 à 69.526 sur l’ensemble de l’année 2022.

Il s’agit du meilleur instrument pour garder le contrôle sur un héritage, souligne Sylvain Bavier, porte-parole de Notaire.be. "Le conjoint ou les enfants du testateur ont toujours droit à une partie de son héritage, car ils ne peuvent pas être déshérités. Pour le reste, le testateur est libre d’en faire ce qu’il veut. Sans testament, l’héritage sera divisé conformément à la loi."