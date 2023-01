Le nombre de PV pour discrimination et délits de haine diminue à Charleroi

Selon un rapport publié récemment, le nombre de constats de faits de discrimination ou délits de haine passe de 90 en 2021 à 78 en 2022 à Charleroi. C’est le fruit d’un travail de plusieurs années selon David Quinaux, le policier de référence en matière de discriminations et délits de haine " je pense qu’on est arrivé l’an passé à un chiffre maximal, et on commence à bénéficier de ce facteur de prévention qui reste la répression."