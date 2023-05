Le nombre de places en crèche chute : "Je me suis retrouvée en burn-out parental, sans solution pour mes jumelles"

C'est un témoignage interpellant. Le reflet d'une réalité que vivent malgré eux de nombreux parents.

En août 2022, Céline met au monde deux jumelles. Elle devait normalement reprendre son travail de logopède trois mois plus tard, juste après son congé de maternité. Mais c'était sans compter la galère pour trouver une place d'accueil.

"J'ai pourtant inscrit mes jumelles partout, depuis le début de ma grossesse. J'ai ratissé large et ai appelé dans plusieurs communes. Mais soit on ne me répondait pas, soit je n'étais pas prioritaire, soit on me mettait sur liste d'attente. On me disait aussi que deux enfants, c'était encore plus compliqué".