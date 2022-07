Le nombre de phoques échoués morts a doublé l’an dernier en Belgique

"Déterminer la cause du décès s’est avéré être un véritable défi", ajoute le rapport. Les causes de la mort les causes de la mort n’ont pu être déterminées que sur 89 phoques échoués. La raison principale de cette augmentation est la pêche, qui fait de nombreuses victimes parmi les animaux marins, et notamment les filets de pêche, qui s’entourent autour des têtes et des cous, finissant par asphyxier les animaux.

Une autre raison est l’accroissement de la population de phoques communs et de phoques gris dans les pays voisins.