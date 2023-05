Le nombre de personnes régularisées en Belgique en baisse en 2022

Le nombre de personnes régularisées pour raisons humanitaires a baissé drastiquement entre 2020 et 2022. En 2020, on comptait 3.250 régularisations sur le sol belge contre un peu plus de 2.000 l'année dernière. Par ailleurs, le nombre de séjours refusés a augmenté sur cette même période, passant de 2.500 personnes à 3.250. À titre de comparaison, la proportion de régularisation était de 63% en 2019 contre 39% en 2022.

Les Marocains, particulièrement, ont fait l'objet de nombreux refus, note Myria. Toutefois, avec les Congolais et les Albanais, ils figurent parmi les nationalités les plus régularisées pour des raisons humanitaires l'année dernière. Le nombre de demandes de régularisations médicales a également baissé pour atteindre son niveau le plus bas jamais enregistré, soit 1.147. Le séjour pour ce motif a été autorisé pour 248 personnes et refusé pour 1.330 en 2022. Une demande de régularisation peut concerner plusieurs personnes. Une décision concernait en moyenne 1,5 personne en 2022.

L'article 9ter permet en effet à un étranger de demander l'autorisation de séjourner en Belgique s'il souffre d'une maladie qui peut entraîner un risque pour sa vie ou son intégrité physique et lorsqu'il n'existe aucun traitement adéquat dans son pays d'origine ou dans le pays dans lequel il séjourne.