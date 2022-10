Le nombre de nouveaux prêts logement chute de plus de 20%

Le nombre de crédits hypothécaires conclus de janvier à août 2022 est inférieur de plus de 20% à celui d'il y a un an, rapporte L'Echo mardi sur base de chiffres de la Banque nationale.

De janvier à août, le nombre de prêts logement a ainsi reculé de 21,5% par rapport à la même période de l'an dernier. Et la baisse est de plus de 6% si l'on prend comme référence l'année 2020.

En Wallonie, la baisse sur un an est encore plus prononcée que dans les deux autres Régions du pays, avec une chute de plus de 25%. À Bruxelles, le recul du nombre de nouveaux crédits hypothécaires est de 16% et, en Flandre, il est de 20,5%.

Ce sont surtout les mois de juin, juillet et août qui ont vu les candidats acheteurs se rendre en moins grand nombre chez leur banquier. Cet été, 77.015 nouveaux prêts logement ont été contractés, soit 28% de moins que durant l'été 2021. Et c'est aussi le chiffre estival le plus bas depuis la crise bancaire en 2008.

Il ne faut pas chercher très loin la raison de cette chute, explique John Romain, d'Immotheker-Finotheker, qui pointe la nette remontée des taux d'intérêt. "Les taux proposés par les banques ont plus que doublé en un an. Résultat: la capacité d'emprunt des candidats acheteurs s'est réduite de 10 à 15%. Et, parallèlement à cela, la crise énergétique pèse également sur leur budget."