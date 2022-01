Le nombre de migrants traversant la Méditerranée depuis la Libye a presque triplé en 2021, selon les chiffres de l’ONU

Le nombre de migrants et réfugiés qui ont tenté de traverser la mer Méditerranée depuis la Libye a considérablement augmenté en cours d’année passée, ressort-il des données des Nations Unies.

"Au 14 décembre, les gardes-côtes libyens avaient intercepté 30.990 migrants et réfugiés, et les ont ramenés en Libye, soit presque trois fois plus que le nombre de personnes ramenées dans le pays en 2020 (12.000 personnes)", a fait part le Secrétaire général des Nations Unies António Guterres dans un rapport interne transmis au Conseil de sécurité.