Le nombre de fumeurs diminue en Belgique mais une majorité procrastine

Le nombre d’usagers de la cigarette électronique est resté stable au cours des 4 dernières années, mais ce vapotage, lui aussi, est nettement plus élevé à Bruxelles qu’en Flandre ou en Wallonie. Il est surtout populaire chez les jeunes de 15 à 34 ans, et pas chez les plus de 65 ans. Aux yeux des fumeurs, la cigarette électronique n’apparaît pas pour autant comme une solution moins nocive que la "clope" classique. De nombreux fumeurs (65%) pensent que la version électronique est tout autant ou plus nocive que la cigarette classique, "alors que ce n’est pas le cas, mais une croyance", dit la Fondation. Rappelons qu’il y a discussion sur la nocivité des produits de vapotage, qui ne contiennent pas de goudrons, mais des produits liquides contenant parfois de la nicotine, et qu’elle ne supprime pas l’addiction au geste de fumer. Le vapotage présente des risques pour la santé.