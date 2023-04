Le nombre de fermes dans l'Union européenne a fondu d'environ 37% en 15 ans

Au fil des dernières années, le nombre de fermes, particulièrement de fermes "mixtes" (combinant cultures et élevages) a fondu dans l'Union européenne. En 2020, il restait 9,1 millions d'exploitations agricoles, soit un déclin estimé de 37%, ou environ 5,3 millions de fermes en moins qu'en 2005, 15 ans auparavant, ressort-il d'un article d'Eurostat publié lundi.

L'agence statistique de l'Union européenne observe que ce sont surtout les fermes mixtes, qui ne sont pas "spécialisées", qui ont eu tendance à disparaitre: leur nombre a fondu d'environ 2,6 millions sur la période 2005-2020. Elles représentent désormais 19% de l'ensemble des fermes de l'UE. Ces exploitations gèrent divers types de cultures et/ou d'élevages, sans qu'une activité unique ne domine les autres au niveau des rentrées financières.

58% des exploitations européennes sont spécialisées dans les cultures, pour la plupart (un gros tiers de toutes les exploitations) dans les cultures de plein champ. Les cultures permanentes (arbres fruitiers, par exemple) viennent ensuite (22% du total), l'horticulture n'étant quant à elle la spécialisation que d'une petite portion (2%) des fermes existantes. 22% des exploitations sont spécialisées dans l'élevage, en premier lieu pour la production laitière (5%).

Les fermes spécialisées en cultures se taillent également la part du lion en termes de surface. Elles occupent un peu plus de la moitié (52%) de la superficie agricole utilisée (concept qui regroupe les terres arables, prairies et cultures permanentes, potagers) sur l'ensemble de l'UE.

C'est dans les pays méditerranéens et de l'est de l'Europe (Grèce, Bulgarie, Hongrie, Roumanie, Malte,...) que leur part de surface agricole est la plus importante, nettement dominante (plus de 60%) par rapport aux autres types de fermes.

Belgique, Pays-Bas et Luxembourg font partie des pays européens qui se trouvent à l'autre extrémité du spectre, avec une surface beaucoup plus réduite pour les fermes spécialisées en cultures, qui sont dominées de manière nette par les spécialistes de l'élevage.