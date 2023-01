Le nombre de dossiers judiciaires contre des policiers à nouveau en hausse

Parmi les dossiers pénaux contre des policiers en 2021, 112 traitaient de "coups et blessures volontaires", soit une augmentation de 56% en comparaison aux 72 cas enregistrés en 2020.

Les enquêtes pour violation du secret professionnel ou calomnie représentaient 70 dossiers en 2021, contre 51 un an plus tôt. Les autres dossiers concernent des actes arbitraires d'un fonctionnaire, des menaces, des faits de moeurs, du harcèlement ou des faux en écriture. Il y a eu une hausse du nombre de dossiers notamment dans les arrondissements judiciaires de Liège (110 dossiers, soit un quart de plus) et de Bruxelles (82 dossiers, +15%). En Flandre orientale, il y avait 67 dossiers en 2021 contre 60 en 2020 (+12%). On en dénombrait à Anvers 58 en 2021 (-15%). En ce qui concerne le nombre de plaintes contre des policiers signalées à l'Inspection par la police fédérale et locale, on constate un statu quo avec 4.304 plaintes en 2021. Cette année-là, le Comité P a pour sa part ouvert 2.793 dossiers de plainte et transféré 11,9% d'entre eux aux autorités judiciaires.