Le nombre de demandeurs d’asile turcs a triplé en 2022 : "De plus en plus de personnes requièrent une protection"

Alors que la campagne électorale bat son plein en Turquie, à quelques jours des élections présidentielles et législatives – lors desquelles le président Recep Tayyip Erdogan, au pouvoir depuis vingt ans, tentera de remporter un troisième mandat – de plus en plus de Turcs quittent leur pays en raison du contexte économique et politique, ressort-il des chiffres de l’Office des Etrangers dont fait état De Standaard mardi et dont nous avons pu prendre connaissance.

Ainsi en 2022, le nombre de Turcs arrivés en Belgique dans le cadre de l’asile est passé à 1.721 contre 672 l’année précédente. Les chiffres de la migration économique montent aussi : de 660 en 2021 à 1.243 en 2022. Le nombre de chercheurs émigrant en Belgique est passé quant à lui de 14 à 30. 546 demandeurs ont été acceptés en 2022 contre 374 en 2021.