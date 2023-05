Le nombre de demandeurs d'asile turcs a triplé en 2022

De plus en plus de Turcs quittent leur pays en raison du contexte économique et politique, ressort-il des chiffres de l'Office des Etrangers dont fait état De Standaard mardi.

Ainsi en 2022, le nombre de Turcs arrivés en Belgique dans le cadre de l'asile est passé à 1.721 contre 672 l'année précédente. Les chiffres de la migration économique montent aussi: de 660 en 2021 à 1.243 en 2022. Le nombre de chercheurs émigrant en Belgique est passé quant à lui de 14 à 30. Cinq cent quarante-six demandeurs ont été acceptés en 2022 contre 374 en 2021.