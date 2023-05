Le nombre de décès sur les routes belges en baisse début 2023

Le nombre de victimes sur les routes de Belgique a baissé de 18% lors des trois premiers mois de 2023 par rapport au premier trimestre 2022, annonce samedi l'institut Vias pour la sécurité routière. Au cours de la période de référence, 89 personnes sont décédées contre 108 en 2022.

Au total, 7.887 accidents corporels ont été enregistrés, ce qui représente 194 occurrences de moins par rapport à l'an passé, et, surtout, le nombre le plus bas de ces dix dernières années (sans compter les années de Covid-19). Selon Vias, la diminution la plus importante du nombre de décès sur les routes a été constatée en Wallonie: de 56 à 42 victimes. En Flandre, les décès ont aussi baissé, mais de manière moindre (49 à 47). En Wallonie comme en Flandre, le nombre d'accidents est à la baisse. La situation diffère cependant à Bruxelles, où une légère hausse, de 2,5%, a été constatée lors de la période analysée.

La létalité des accidents varie selon le type d'usager: au niveau national, une légère hausse du nombre de décès parmi les cyclistes (de 10 à 11 décès) a pu ainsi être enregistrée. L'institut Vias a malgré tout constaté une baisse du nombre de victimes parmi les piétons (de 21 à 15 victimes) et les motards (11 à 4 victimes). Pour l'heure, il est difficile d'expliquer cette baisse, et rien ne garantit que celle-ci va se prolonger. "Il faut rester très prudent. Ce sont des chiffres portant sur trois mois seulement", tempère le porte-parole de Vias, Benoît Godart, contacté par Belga.

"Il faudra attendre le deuxième baromètre pour voir si cette diminution est durable", affirme-t-il. Celui-ci devrait être disponible mi-août. Si l'institut accueille avec enthousiasme cette diminution, il rappelle néanmoins qu'en moyenne, un usager perd la vie sur les routes belges chaque jour