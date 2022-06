Le nombre de contaminations au Covid a triplé après le Doudou et le Graspop : l’été est-il une vraiment une saison "sûre" pour le Covid ?

Les personnes vulnérables

Une grosse vague telle que celles qu’on a connues au printemps 2020 et à l’automne 2020 et 2021 semble peu probable cet été. Cette hausse des contaminations et ces foyers liés aux gros événements doivent cependant inciter à la prudence selon Yves Van Laethem : "On ne va pas l’imposer mais on peut se poser la question du port du masque. Ces événements sont surtout fréquentés par des jeunes en bonne santé, qui ne courent pas un risque important. Le danger, c’est s’ils vont voir papy ou mamy dans les jours qui suivent. On recommandera donc une certaine prudence, de porter le masque dans les jours suivant ces événements, et surtout si on a des symptômes de se tester, et déviter des contacts avec des personnes fragiles".

Les autorités recommandent aussi d’effectuer sa dose de rappel si ce n’est pas encore fait, rappelle Yves Van Laethem.

Car l’immunologue Michel Goldman nous le rappelait, la vaccination classique ne suffit plus, avec OMicron BA.5 à protéger les personnes les plus vulnérables : il encourage celles-ci à aller chercher une deuxième dose de rappel, et à être très vigilant pour les personnes immuno-déprimées, dont le système immunitaire réagit insuffisamment : pour elles, des traitements précoces existent.

Le Covid continue en effet à tuer plus de 4 personnes par jour.