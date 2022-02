Le nombre de conducteurs contrôlés et de chauffards repart à la hausse en 2021 à Bruxelles

Le nombre de conducteurs ayant été verbalisés pour excès de vitesse l’an dernier par la zone de police de Bruxelles-Capitale-Ixelles (Polbru) a augmenté de 17% par rapport à 2020 pour s’établir à 68.568 tandis que le nombre de véhicules contrôlés affiche une augmentation de 21% par rapport à l’année précédente, indique mardi Polbru dans un communiqué.

La vitesse de plus de 33 millions de véhicules a ainsi été contrôlée l’an dernier par les caméras automatiques mais aussi par les radars mobiles et les Lidars ou encore les radars tronçon disséminés sur les territoires de Bruxelles et d’Ixelles, précise la police.

Parmi les records de vitesse enregistrés l’an dernier par la police, un automobiliste a été contrôlé à 173 km/h en août 2021 à l’Allée Verte où la vitesse est normalement limitée à 50 km/h. Un autre a été flashé en octobre 2021 à 157 km/h avenue de Vilvorde où la vitesse est également limitée à 50 km/h. Un troisième, enfin, a été pointé à 109 km/h en juin 2021 sur le boulevard de Nieuport où la vitesse est limitée à 30 km/h, détaille Polbru.