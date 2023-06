Le nombre de chercheurs d’emploi est en hausse à Bruxelles

En mai 2023, le nombre de chercheurs d’emploi est en hausse de 3,1% (86.112 personnes) en région bruxelloise, annonce Actiris.

" Plusieurs facteurs peuvent expliquer cette augmentation : d’abord une conjoncture économique qui s’est un peu détériorée, avec une diminution de main-d’œuvre également, à la suite de la hausse des coûts salariaux et des coûts énergétiques, par exemple.

Il y a plus de jeunes également qui sont venus s’inscrire après leurs études. On a vu que de plus en plus de jeunes avaient prolongé leurs études pendant le covid.

Il ne faut pas non plus négliger une inscription marquée de personnes de nationalité ukrainienne. Au cours de cette dernière année, il y a 1800 personnes ukrainiennes qui se sont inscrites chez nous " explique, Romain Adam, porte-parole d’Actiris.

Autre mauvaise nouvelle : le nombre d’offres d’emploi reçu directement par Actiris est en forte baisse (-28,3% par rapport à mai 2022). Là encore, l’explication se trouverait dans la mauvaise conjoncture économique mais pas seulement : le décalage des vacances de printemps – qui ont eu lieu au mois de mai côté francophone — aurait diminué la disponibilité.

Mais le point noir de ces chiffres du mois de mai 2023 se trouve du côté du chômage chez les jeunes, en nette augmentation (+ 11,6%).

" Les jeunes en cas de crises sont souvent les premières victimes. On l’a vu pendant le Covid, le chômage des jeunes à très fort augmenté au début de la crise. Par contre, ce sont souvent aussi les premières personnes qui retrouvent un emploi en fin de crise, on l’a vu aussi pendant le Covid " explique encore le porte-parole.

Fin mai, Bruxelles compte 86.112 chercheurs d’emploi pour un taux de chômage de 15,0%.