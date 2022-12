Au 3e trimestre, ce taux a diminué principalement dans le secteur des transports et entreposage, dans celui de l'information et communication et dans celui des autres services. Le taux de vacance d'emploi des postes d'intérim reste nettement supérieur à celui des postes fixes, note Statbel.

Le nombre d'emplois vacants a diminué dans les trois Régions. Le taux de vacance d'emploi reste cependant plus élevé en Flandre qu'en Région bruxelloise et en Wallonie.