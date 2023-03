Le nombre d’admissions en psychiatrie en hausse : les jeunes de plus en plus touchés

Si les chiffres manquent encore, le psychiatre avance une augmentation d’admissions de patients plus jeunes. "J’ai 57 ans et quand j’ai commencé, on n’en faisait pratiquement jamais. Pour moi, les hospitalisations contraintes de mineurs se comptent sur les doigts d’une main. C’est extrêmement rare et c’est souhaitable que ça reste l’exception. Mais on a l’impression que d’une façon globale, au service d’urgence, se présentent des gens de plus en plus jeunes", ajoute le professionnel de la santé.

Peut-on dès lors pointer du doigt un certain type de troubles mentaux, comme des troubles de l’anxiété ? Pas forcément. "C’est de nouveau assez diversifié. Pour les personnes plus jeunes, qui sont presque des jeunes adultes, qui ont 17, 18 ou 20 ans, on arrive dans la tranche d’âge où peuvent émerger des troubles psychiatriques lourds comme des bouffées délirantes, des psychoses, etc. Ce sont dans ces zones-là qu’apparaissent les premiers symptômes", expose Stéphane Bage.

La consommation de produits entraîne parfois des troubles psychiatriques, neuf fois sur dix.

Ce dernier constate par ailleurs une forte empreinte des problèmes liés à la consommation de produits qui provoquent des troubles secondaires. "La consommation de produits entraîne parfois des troubles psychiatriques, neuf fois sur dix, je dirais. Pour certaines drogues, il faut encore nuancer, il y a très rarement des problèmes psychiatriques plus lourds, plus caractéristiques, mais avec d’autres drogues, c’est plus fréquent", détaille le psychiatre, tout en rappelant qu’il ne se base que sur ses expériences professionnelles.