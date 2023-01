Le nombre d’abandon de reptiles en augmentation : un serpent de 4,5 mètres retrouvé dans une réserve naturelle près d’Anvers

La police de la zone Bodukap (Bonheiden, Duffel, Wavre-Sainte-Catherine et Putte, en province d’Anvers) a déposé lundi dans un refuge de Oudsbergen une prise tout à fait particulière, un python réticulé de 4,5 mètres de long et pesant 22kg.

"Le reptile a été trouvé dans une réserve naturelle à Bonheiden dans un récipient en polystyrène sous un banc", explique-t-on au refuge. "La randonneuse qui a trouvé l’animal l’a ramené chez elle. Une patrouille de police s’y est ensuite rendue pour récupérer le reptile. Le python réticulé a subi un premier examen au refuge et, hormis quelques légères blessures, l’animal semblait en bonne santé. C’est un serpent constricteur et donc non venimeux. Un animal d’une telle taille peut néanmoins être malgré tout dangereux".

L’animal restera au refuge jusqu’à ce qu’on lui trouve un endroit plus approprié. "Nous avons vu de plus en plus de reptiles abandonnés ces derniers mois, les coûts de l’électricité – que nécessite un terrarium - en hausse expliquant peut-être cela. Il n’est cependant pas certain que cet animal-ci ait été abandonné pour cette raison".