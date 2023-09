Le nom des plats, ça porte parfois à confusion…

La tortilla ? Si c’est une tortilla mexicaine, c’est une crêpe, et plus particulièrement une crêpe de maïs, celle des tacos, voire celle des nachos, de la fajita ou du burrito. En revanche la tortilla espagnole, c’est une omelette, mais cuite dessus dessous, avec plein de patates, pas frites mais cuites dans l’huile, donc tortilla n’est pas tortilla, même si la langue est la même.

Le sanglier, dans l’assiette est toujours du marcassin, la morue fraîche n’existe pas, c’est du cabillaud.

Les gnocchis ? Ce sont des pâtes à base de pommes de terre. Oui, et non, déjà qu’ils peuvent être à base de farine, de potiron, de ricotta, mais à Rome les gnocchis, c’est un boudin de semoule cuite à l’eau, débité en rondelles et gratiné ensuite au four avec beurre et parmesan, c’est très bon et ça se mange le jeudi.

Dans tous les supermarchés de notre pays on trouve un pain plat italien à l’huile d’olive, la focaccia. Ce qu’on sait moins, c’est que le nom existe en français, ou à tout le moins en français provençal, c’est fougasse, et qu’en Italie, focaccia ne s’utilise qu’en Ligurie, la côte qui fait frontière avec la Provence. En Toscane on l’appelle shiccia, covaccino, ciaccia (tcha) ou encore schiacciata.

Autre exemple, si on mélange des légumes et des patates écrasées, certains disent rata, et à Bruxelles, c’est stoemp.