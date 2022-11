Le nom de notre animal de compagnie peut révéler nos préférences culinaires.

Dans le camp des chiens, certains maîtres vont même jusqu'à déclarer leur flamme à la chaîne Starbucks en empruntant le nom de la marque (+22%). Preuve que les nouveaux modes de consommation influencent le choix des noms, le mot "Seltzer" en référence au hard seltzer (cette nouvelle boisson pétillante à base d'eau et d'un peu d'alcool) vient de faire son entrée dans la liste des noms attribués aux chiens.

Dans le registre qui étanche la soif des propriétaires désireux de trouver le nom le plus original, certains n'hésitent pas à chiner de bonnes idées à l'heure de l'apéritif. Voilà comment un chat finit par s'appeler "Gimlet" (+182%) en référence au short drink à base de gin et de jus de citron vert, "Chardonnay" (+82%) ou "Scotch" (+32%). Du côté des toutous, les maîtres semblent être davantage des amateurs de "Vodka" et de "Gin".