Le nom de la rose d’Umberto Eco sera bientôt adapté en un "gigantesque" opéra

Le célébrissime roman d’Umberto Eco aura bientôt droit à son adaptation en opéra, dans une version en italien et en français, ont annoncé conjointement La Scala de Milan et l’Opéra de Paris.

Les fans du roman policier médiéval le plus connu au monde vont être ravis. Après de nombreuses adaptations, au cinéma notamment avec le film de Jean-Jacques Annaud en 1986, au théâtre, à la télévision sous la forme d’une mini-série et même en bande dessinée et en jeu vidéo, Le Nom de la Rose d’Umberto Eco renaîtra bientôt sous la forme d’un opéra. Un projet de grande envergure qui réunira deux grandes maisons lyriques européennes, La Scala de Milan et l’Opéra de Paris, qui ont commandé l’œuvre au compositeur italien Francesco Filidei.

L’opéra sera créé à Milan, dans sa version italienne, le 27 avril 2025, sous la direction d’Ingo Metzmacher et une mise en scène de Damiano Michieletto. L’opéra sera ensuite donné, en français, à l’Opéra de Paris.

Le projet est né en 2020, en collaboration avec le théâtre Carlo Felice de Gênes. "C’est un opéra très important, dont le sujet est fantastique. toutes les conditions sont réunies pour en faire un beau projet", a déclaré Dominique Meyer. "C’est un sujet qui se prête beaucoup au traitement par l’opéra, il y a des thèmes qui interrogent l’histoire mais aussi la société contemporaine", a assuré le surintendant de la Scala de Milan. "Les situations sont très adaptées à un travail lyrique, il y a la nécessité d’avoir un chœur parce qu’il y a une multiplicité de personnages", a-t-il ajouté.

Adapté le roman médiévalo-policier d’Umberto Eco, si la tâche paraît titanesque, le compositeur (et organiste) italien Francesco Filidei semble préparer une partition à la hauteur du roman. L’opéra sera "gigantesque", avec des chœurs importants, une "alternance de récitatifs et d’airs", et une structure de la composition "qui rappelle les pétales d’une rose", a d’ailleurs précisé Francesco Filidei.

Guillaume de Baskerville sera incarné par le baryton américain Maechem, tandis que sa compatriote mezzo-soprano Kate Lindsay interprétera le novice, Adso de Melk.