Le Nobel d'économie à l'Américaine Claudia Goldin, troisième femme à remporter ce prix

A l'échelle mondiale, environ 50% des femmes participent au marché du travail, contre 80% des hommes, et les femmes gagnent moins et "ont moins de chances d'atteindre le sommet de l'échelle professionnelle", se heurtant au "plafond de verre" a noté Randi Hjalmarsson, membre du comité Nobel.

"Claudia Goldin a fouillé dans les archives et recueilli plus de 200 ans de données sur les Etats-Unis, ce qui lui a permis de montrer comment et pourquoi les différences de revenus et de taux d'emploi entre les hommes et les femmes ont évolué au fil du temps", selon le jury.

L'an dernier, le prix était allé à Ben Bernanke, l'ancien président de la banque centrale américaine (Fed) et ses compatriotes Douglas Diamond et Philip Dybvig, pour leurs travaux sur les banques et leurs sauvetages nécessaires durant les tempêtes financières.

"L'oublié"

Seul à ne pas avoir été prévu dans le testament d'Alfred Nobel, le prix d'économie "à la mémoire" de l'inventeur s'est ajouté bien plus tard aux cinq prix traditionnels, lui valant chez ses détracteurs le sobriquet de "faux Nobel".En 1968, à l'occasion de son tricentenaire, la banque centrale de Suède (Riksbank), la plus vieille du monde, institua un prix de sciences économiques en mémoire d'Alfred Nobel, en mettant à la disposition de la Fondation Nobel une somme annuelle équivalente au montant des autres prix.

Pour les lauréats du millésime 2023, le chèque accompagnant le prix est désormais de 11 millions de couronnes (920.000 euros), soit la plus haute valeur nominale (dans la devise suédoise) dans l'histoire plus que centenaire du prix. Le plus prestigieux des Nobel, celui de la paix, a été attribué vendredi à la militante iranienne emprisonnée Narges Mohammadi.

Auparavant, le Norvégien Jon Fosse avait été récompensé en littérature. Le prix de chimie a été décerné à Moungi Bawendi, Louis Brus et Alexei Ekimov pour leurs travaux sur des nanoparticules nommées points quantiques.

En physique, ce sont trois spécialistes du mouvement des électrons qui ont été primés, Anne L'Huillier, Pierre Agostini et Ferenc Krausz et en médecine un duo, Katalin Kariko et Drew Weissman, pour leur avancée sur le vaccin à ARN messager.