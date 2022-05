Le niveau de la mer en Nouvelle-Zélande augmente plus vite que prévu.

Ce serait particulièrement catastrophique pour Wellington, la capitale, qui pourrait connaître une élévation du niveau de la mer de 30 cm d'ici 2040, ce qui n'était pas attendu avant 2060. Les habitants de Wellington pourraient ainsi être victimes chaque année d'une inondation occasionnant des dégâts. "Nous avons moins de temps pour agir", a déclaré M. Naish. "C'est un peu terrifiant mais il reste du temps et je pense que c'est ainsi qu'il faut voir les choses."

Les données montrent que le littoral sud-est de l'île du Nord, plus peuplée, est le plus exposé.

Auckland, la plus grande ville du pays (1,7 million d'habitants), est particulièrement vulnérable.

Selon les prévisions, le niveau de la mer augmentera 50% plus vite sur le front de mer du centre-ville et dans plusieurs banlieues, ce qui aura d'immenses répercussions sur le prix des maisons et les primes d'assurance.

NZ SeaRise a mis au point un outil en ligne permettant aux habitants et aux autorités de vérifier les prévisions pour la zone qui les concerne, afin qu'ils évaluent le risque d'inondations et d'érosion.

"Nous avons encore du temps mais nous n'avons plus le temps de rester les bras croisés", a déclaré M. Naish, appelant les élus et promoteurs immobiliers à réfléchir à la meilleure façon de s'adapter à cette élévation du niveau de la mer.