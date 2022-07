Le nipplegate de Janet Jackson serait à l’origine de Youtube

YouTube a été créé en 2005 par trois hommes : Chad Hurley, Steve Chen et Jawed Karim. Ils ont eu l’idée de créer YouTube après s’être rendu compte qu’il était compliqué de trouver ou publier des vidéos sur internet. Et il y a une vidéo en particulier que tout le monde cherche sur internet en 2004.

Énorme scandale pour Janet Jackson qui va être bannie des Grammy’s, interdite de Superbowl, censurée des radios, cet événement a détruit sa carrière . Du côté de Justin tout va bien puisque 2 semaines plus tard, il reçoit 2 Grammy’s sans même prononcer un petit mot de soutien à Janet ( il a présenté ces excuses des années plus tard, en 2021 ).

En 2004, Janet Jackson est invitée pour le show d’ouverture du S uperbow et elle propose à Justin Timberlake de l’accompagner sur scène. Pendant le show J ustin arrache un morceau du corset de Janet et elle se retrouve le sein à l’air.

La vidéo du "nipplegate" est censurée et personne ne peut la voir. C’est cela qui va donner l’idée aux 3 fondateurs de créer YouTube, une plateforme de partage de vidéos. Seulement quelques mois après le lancement de la version beta, YouTube dépassait les 100 millions de vues. 1 an et demi après sa création, YouTube est racheté par Google pour 1,65 milliard de dollars et aujourd’hui, YouTube génère chaque année 15 milliards de dollars par an.