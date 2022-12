Le nightcore, ce sous-genre musical ultra-rapide et viral

Sans être une véritable plateforme d’écoute à la manière de Spotify ou YouTube, TikTok a réussi à s’imposer comme un accélérateur de tendances musicales. La preuve avec le nightcore, ce sous-genre apparu dans les années 2000. Il s’impose sur le réseau social comme la bande-son d’une génération qui va à cent à l’heure.

Ce terme est issu de la contradiction de "night" ("nuit" en anglais) et "-core", ce suffixe que l’on accole à toutes les micro-tendances du moment. Il renvoie au fait de remixer n’importe quelle chanson pour qu’elle atteigne un tempo de 160 battements par minute, comme la plupart des morceaux de techno de nos jours. Les utilisateurs de TikTok s’amusent ainsi à accélérer des tubes disparates comme Everybody Wants to Rule the World de Tears for Fears, I’m Not the Only One de Sam Smith, Just Dance de Lady Gaga ou encore The Boy Is Mine du duo Brandy et Monica.

Plus le choix de la chanson est inattendu, plus le succès est au rendez-vous. Jarred Jermaine en a fait sa spécialité. Sur TikTok, ce producteur américain partage avec ses 4,3 millions d’abonnés des versions accélérées de hits comme No de Meghan Trainor et Miss You d’Oliver Tree et Robin Schulz, mais aussi de scènes de films. Il y en a pour tous les goûts, tant qu’on aime entendre des voix nasillardes sur un tempo ultra-rapide.