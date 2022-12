Le Niger veut réduire le taux de pauvreté à un tiers de la population en 2026

Le Niger veut réduire le taux de pauvreté de 43% en 2022 à 35% en 2026 grâce à un plan de développement 2022-2026 d’un montant de 30 milliards d’euros, présenté lundi à Paris par le président Mohamed Bazoum.

"Les ressources financières nécessaires à la réalisation de ce plan sont estimées à 29,62 milliards d’euros", dont 13,35 milliards d’euros sur ressources propres de l’Etat, 10,28 milliards d’euros attendus des partenaires techniques et financiers et 5,99 milliards d’euros du secteur privé, a-t-il ajouté.

Le plan s’articule autour de trois priorités : "le développement du capital humain, l’inclusion et la solidarité ; la consolidation de la gouvernance, de la paix et de la solidarité ; la transformation structurelle de l’économie", indique la présidence de ce pays, parmi les plus pauvres du monde.