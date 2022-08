Le Niger se voit contraint de provoquer la pluie pour éloigner le spectre de la sécheresse

Toutefois, des inondations ont récemment affecté le nord désertique en raison du dérèglement climatique, selon les autorités nigériennes. Parallèlement à la sécheresse dans plusieurs régions, d’autres sont affectées par de graves inondations qui ont fait 53 morts, 87.942 sinistrés et 74 blessés, selon un dernier bilan officiel.

En raison de la sécheresse et des violences djihadistes qui ont empêché les paysans de cultiver leurs champs, le Niger est frappé cette année par une grave crise alimentaire. Selon le gouvernement, plus de 4,4 millions de personnes sont en insécurité alimentaire "sévère", soit environ 20% de la population. Le taux de malnutrition aiguë chez les enfants risque d’être de 12,5%, dépassant le seuil d’urgence de 10% fixé par l’Organisation mondiale de la santé (OMS). 80% des Nigériens vivent d’une agriculture artisanale fortement tributaire des pluies et le pays compte plus de 52 millions de têtes de bétail, selon le ministère de l’Agriculture et de l’Elevage.