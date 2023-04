Le Niger débordé par une crise migratoire, la faute à la politique migratoire européenne, selon les ONG

Pour Médecins du Monde, cette crise migratoire est la conséquence directe de l’externalisation de la gestion des frontières de l’Union. Cela a un impact réel sur la circulation des personnes au niveau local, notamment celles qui cherchent à migrer d’un pays à l’autre pour subvenir à leurs besoins.

Pour Toupou Lancinet, cela alimente notamment le trafic d’êtres humains : "les personnes qui empruntaient des voies légales sont obligées aujourd’hui d’utiliser des voies de plus en plus risquées, et cela nourrit le développement des réseaux de trafic et d’exploitation parce que les gens sont obligés de se cacher."

Selon Médecins du Monde, les politiques migratoires actuelles de l’Europe ne respectent pas le droit international ni les droits fondamentaux de toutes ces personnes exilées.