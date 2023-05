Le Nicaragua attire les étrangers, indifférents aux convulsions politiques du pays.

L'autre école bilingue, la "San Juan del Sur Day School" accueille pour sa part 175 élèves dont 43% viennent de 17 pays différents ou sont binationaux. Principalement des Etats-Unis, Canada, Royaume Uni, Irlande, Autriche, France, Belgique, Italie, Allemagne, Espagne, Russie et Costa Rica.

Outre ces résidents étrangers, les passagers d'une trentaine de bateaux de croisière des Etats-Unis, du Canada et d'Europe profitent chaque année des plaisirs de la ville, selon les services du tourisme. "Ici tout est beau et bon marché et les gens sont adorables", témoigne Mark Guitler, un touriste britannique. "C'est un beau pays, le climat est parfait, j'adore les gens, j'adore la mer, donc... Que demander de plus ?",ajoute-t-il.