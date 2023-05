Le New Age fait son grand retour aux USA : on vous explique pourquoi

Alors que le New Age déclinait depuis les années 80, suite aux espoirs déçus de ses adeptes, on assiste aujourd’hui à un véritable regain d’intérêt pour ce mouvement. Les festivals, séminaires et stages de méditation qui pullulent à travers les États-Unis montrent bien, en effet, quelle importance a pris le développement personnel dans notre société depuis quelques années.

Une résurgence d’autant plus forte à l’ère des réseaux sociaux, où on peut voir nombre d’influenceurs et influenceuses s’adonner à ces pratiques. Tirages de cartes en live, séance de spiritisme sur Youtube, tuto pour réaliser une posture de yoga en story instagram : l’éveil spirituel est désormais un sujet comme un autre sur internet, et tend à se démocratiser chez les adolescents et jeunes adultes.

Et si certains demeurent sceptiques face aux croyances de leur youtubeur ou youtubeuse favori, dans bien des cas les discours tenus restent inoffensifs et sans danger pour la communauté de celui-ci.