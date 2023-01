Le neveu de Michael Jackson, Jaafar, incarnera le Roi de la Pop dans le prochain biopic

Le script a été écrit par John Logan (Gladiator, Skyfall), qui avait déjà travaillé en équipe avec Graham King sur le film de Martin Scorsese, The Aviator (2004).

Maintenant, Fuqua, qui a déjà un très beau CV grâce à Training Day, la trilogie The Equalizer ou plus récemment Emancipation, a confirmé son implication dans le projet.

“Mes premières réalisations dans le métier étaient des clips vidéo, et combiner la musique et le cinéma fait partie de ce que je suis ", a expliqué réalisateur dans un communiqué au Hollywood Reporter.

" Pour moi, aucun artiste n’avait autant de puissance, de charisme et de génie musical que Michael Jackson. C’est en regardant son travail que j’ai été influencé pour mes propres vidéos. Lui, le premier artiste noir à être diffusé autant sur MTV. Sa musique et les images font partie de ma culture et avoir la chance de raconter son histoire à l’écran est irrésistible. "

Michael reviendra sur l’immense carrière du roi de la pop, depuis les Jackson Five jusqu’aux accusations de pédophilie. Le projet de biopic consacré à Michael Jackson avait été annoncé en 2019 mais n’avait pas encore de studio. Ce fût chose faite en février 2022, Lionsgate a récupéré les droits mondiaux du film.

On nous promet un "portrait en profondeur de l’homme compliqué qui est devenu le roi de la pop. Il donnera vie aux performances les plus emblématiques de Jackson car il donne un aperçu éclairé du processus artistique et de la vie personnelle de l’artiste." Aucune information sur l’acteur qui incarnera The King of the Pop n’a pour l’instant été dévoilée.

Dans la séquence Review, Fanny Gillard reçoit Typh Barrow qui évoque le clip de " Bad " de Michael Jackson :