Que vous préfériez "Les télétubbies", "Oui-oui", "Petit Ours Brun", "Les Winx" ou encore "Grand Galop" il y en a pour tous les goûts sur le compte Tiktok d’Ad4reaal. Ancien surveillant de lycée, Adrien fait des millions de vues sur TikTok et est suivi par plus de 532 mille abonnés.

Entre "Scoobydoo" et "Foot2rue", Ad4reaal et son ami Weazzy mettent un coup de projecteur à ces dessins animés et "L’origine des génériques" selon eux. La presse, dont le média Clique, s’est longuement intéressée à ce compte Tiktok.