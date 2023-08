Le néo-Diable rouge Olivier Deman quitte le Cercle Bruges pour le Werder Brême

Olivier Deman quitte le Cercle Bruges pour rejoindre le Werder Brême, a annoncé le club allemand jeudi. "Les deux parties ont convenu de ne pas divulguer les modalités du transfert", précise le communiqué.

Deman, 23 ans, est un produit du centre de formation du Cercle, où il a fait ses débuts professionnels en mars 2019 face au Standard. Au total, il a joué 93 rencontres pour les Brugeois, compilant 4 buts et 11 assists.

À Brême, le flanc gauche retrouvera Senne Lynen, l'ancien joueur de l'Union Saint-Gilloise, qui a également rejoint le club allemand cet été. "Le Werder est un grand club et je suis heureux de pouvoir jouer ici, dans ce stade, a commenté Olivier Deman. Pour moi, rejoindre le Werder et la Bundesliga est l'étape suivante de ma carrière. Le niveau en Bundesliga est très élevé et je veux faire mes preuves ici."

Le 20 juin, Deman a fêté sa première apparition avec les Diables rouges, en jouant deux minutes lors de la victoire 0-3 en Estonie pour les qualifications pour l'Euro 2024.