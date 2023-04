Le navire Ocean Viking sauve 92 migrants en Méditerranée

L'Ocean Viking, navire-ambulance affrété par SOS Méditerranée, a secouru samedi après-midi 92 migrants en détresse à bord d'une embarcation pneumatique "surchargée et dégonflée" au large de la Libye. C'est ce qu'a annoncé l'ONG humanitaire basée à Marseille.

Parmi les personnes évacuées se trouvent "neuf femmes et environ 40 mineurs non accompagnés", a ajouté l'ONG sur Twitter, en publiant des photos du sauvetage. Les rescapés, pour la plupart "épuisés, certains souffrant de brûlures dues à l'essence et de blessures", ont été pris en charge par SOS Méditerranée et une équipe de la Croix-Rouge. Certains, trop faibles, ont dû être transportés sur une civière et réchauffés par des couvertures. La Méditerranée centrale est la route migratoire la plus dangereuse du monde, selon l'Organisation internationale pour les migrations (OIM). L'agence onusienne estime qu'en 2022, 1.417 migrants y ont disparu.