Le navire-ambulance Ocean Viking sauve 272 migrants en Méditerranée

L'Ocean Viking, navire-ambulance affrété par SOS Méditerranée, a secouru 272 personnes en détresse, dont neuf bébés, qui étaient à bord de trois embarcations dans les eaux internationales au large de la Libye, a annoncé vendredi l'ONG humanitaire basée à Marseille.

"Parmi ces 272 personnes rescapées, on compte 32 mineurs non accompagnés, neuf bébés et cinq personnes en situation de handicap", a détaillé SOS Méditerranée, précisant que "23 nationalités sont représentées". "Les consultations médicales à bord sont en cours" depuis jeudi, a expliqué l'ONG.

La Méditerranée centrale est la route migratoire la plus dangereuse du monde, selon l'Organisation internationale pour les migrations (OIM). L'agence onusienne estime que depuis début 2023, 2013 migrants y ont disparu contre 1417 sur toute l'année 2022.

En juin, un naufrage présenté comme l'un des plus graves impliquant des migrants en Méditerranée, a fait au moins 82 morts, mais en Méditerranée orientale. L'Ocean Viking avait été retenu durant 10 jours en juillet par les autorités italiennes qui lui reprochaient des défaillances de sécurité, mais il avait été autorisé à reprendre la mer le 21 juillet.