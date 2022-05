Le navigateur privé DuckDuckGo bloque les traqueurs… sauf ceux de Microsoft

Gabriel Weinberg, PDG de DuckDuckGo, a immédiatement réagi, sans pour autant contredire totalement Zach Edwards : “Lorsque vous chargez nos résultats de recherche, vous êtes complètement anonyme, y compris les annonces. Pour le blocage des traqueurs non liés à la recherche (par exemple dans notre navigateur), nous bloquons la plupart des traqueurs tiers. Malheureusement, notre accord de syndication de recherche Microsoft nous empêche d'en faire plus sur les propriétés appartenant à Microsoft. Cependant, nous avons continuellement poussé et nous nous attendons à en faire plus bientôt.”

Le PDG a également déclaré que “les utilisateurs bénéficient toujours de plus de protection de la vie privée avec DuckDuckGo qu’en utilisant Safari, Firefox et d'autres navigateurs.” L’entreprise s’engage également à être plus claire à l’avenir sur cet accord avec Microsoft.