Le nasique : quel est cet animal curieux, étonnant cousin de l’homme

Dans le 6/8, la vétérinaire Benedicte Flament revient sur un animal très particulier : le Nasique.

Nasique, singe à trompe, long nez, autant de noms pour qualifier ce singe de l’île de Bornéo. Il n’est pas très compliqué de se rendre compte que son nom lui est attribué en raison de cet appendice nasal mou et plat et surtout fort peu discret dont il est affublé.

Le mâle aussi bien que la femelle se caractérisent par leur nez qui, chez le premier, atteint des proportions telles qu’il peut descendre jusqu’au-dessous du menton. Un long museau est un outil de séduction chez le mâle qui a alors plus de chances de séduire une belle femelle. Le nez de la femelle est généralement moins imposant.

Outre son nez, le nasique a quand même de bien drôles de comportements…

En effet, le nasique est un singe qui vit en groupe. Le mâle est loin d’être monogame puisqu’il se constitue un véritable harem de 6 à 10 femelles, et on y ajoute les petits. Tout ce groupe vit sous la protection du seul mâle qui défend tout ce petit monde en grondant, en montrant les dents et surtout… En agitant son pénis en érection.

Et pourtant, il montre des ressemblances avec l’homme !

Dans certaines positions, le nasique montre des ressemblances avec l’homme. Le dessinateur Hergé s’est inspiré de l’animal prenant prétexte d’une supposée ressemblance entre l’animal et le méchant de l’histoire, Rastapopoulos.