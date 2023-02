Le Napoli domine, gaspille mais passe tranquillement à Francfort

Naples a dominé le huitième de finale aller de Champions League qui l’opposait à Francfort mardi soir en s’imposant 0-2 en Allemagne.

Menacés par les Allemands lors d’un premier quart d’heure délicat, les leaders de Serie A ont passé la vitesse supérieure dès la 20e minute et peuvent regretter de ne pas avoir marqué davantage.

Dès la demi-heure les sérieux ennuis des Allemands ont commencé. Hirving Lozano (poteau 34e) et Kvicha Kvaratskhelia (36e, penalty raté) ont épargné Francfort. Ce que n’a pas fait Victor Osimhen quelques minutes plus tard. Le Nigérian masqué a surgi au deuxième poteau sur une passe de Lozano pour faire 0-1 et offrir un avantage mérité aux siens.

Le forcing napolitain s’est poursuivi après la pause avec un Kevin Trapp encore protagoniste face à Lozano (55e) et Kvaratskhelia (56e).

Deux interventions qui ont précédé de quelques instants l’exclusion de Randal Kolo Muani pour une vilaine semelle (bien qu’involontaire, il touche le ballon) sur Zambo Anguissa.

A dix contre onze et sans son attaquant vedette dont il devra également se passer au match retour, Francfort s’est replié dans sa moitié de terrain.

Les Allemands ont logiquement fini par prendre un deuxième but via Giovanni Di Lorenzo, servi par une très belle talonnade de Kvaratskhelia (65e).

Dominateurs, les Napolitains n’ont pas forcé lors de la dernière demi-heure et laissé leur adversaire 'en vie' en vue du match retour. Pourvu qu’ils ne le regrettent pas.