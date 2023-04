Le "Napoléon" de Ridley Scott avec Joaquin Phoenix applaudi par les patrons américains des salles de cinéma

Le festival CinemaCon, qui réunit les patrons des studios d’Hollywood et les propriétaires et gérants de salles de cinéma, avec également des stars mondialement connues, vante traditionnellement la magie du "grand écran" en lançant des piques aux plateformes de streaming.

Une étude récente démontre toutefois qu’Apple prévoit de dépenser un milliard de dollars par an pour des films qui seront d’abord projetés dans des salles de cinéma avant d’être mis à disposition du public via la plateforme de streaming, Apple TV +.

Une excellente nouvelle pour les cinémas, fragilisés par la pandémie de Covid-19.

Cette année, le film de Martin Scorsese "Killers of the Flower Moon", avec Leonardo DiCaprio et Robert De Niro et qui a été produit par Apple, sera projeté en salle grâce à Paramount, tandis que son rival Amazon a récemment sorti au cinéma "Air" de Ben Affleck.

Les spécialistes du secteur estiment que la médiatisation de ces sorties en salle permettra d’accroître la renommée des deux entreprises, ainsi que de leurs plateformes de streaming, Apple TV + et Amazon Prime Video.