Le Namur insolite de GuiHome

On vous emmène visiter Namur avec un guide d’exception, l’humoriste GuiHome. C'est à bord du seul Tuk-Tuk de la capitale wallonne qu'il a invité deux autres comédiens belges, Amandine Elsen et Nikoz. GuiHome compte bien profiter de ces quelques heures de ballade pour leur prouver que Namur, sa ville, est bien plus branchée qu'on ne le pense. La petite équipe se rend à la Nef, une église désacralisée qui fait désormais office de lieu d'événements culturels, avant de partir à la rencontre du seul "sfoglino" de Belgique.

C'est sur les hauteurs de la ville, à la table de la plus belle terrasse de la citadelle, que les trois humoristes clôturent la journée.